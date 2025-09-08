El retorno de las clases satura los trenes hacia Santiago

Las largas colas de viajeros que caracterizan a la estación del ferrocarril de A Coruña en las tardes de los domingos regresaron ayer con la reanudación de la actividad lectiva en la Universidade de Santiago a partir de este lunes. La demanda de billetes para los trenes de la tarde se disparó hasta el punto de que a las 14.00 horas ya no había plazas disponibles para los convoyes de las 18.00 y las 19.00 horas, lo que hizo que el vestíbulo de las instalaciones provisionales se saturase de viajeros haciendo cola para acceder a los andenes.

La existencia de una elevada demanda de desplazamientos entre A Coruña y Santiago en la tarde de los domingos hace que en muchas ocasiones haya personas que no puedan viajar si no han reservado con antelación los billetes. Renfe no incrementa las plazas en los trenes a pesar de que se hayan agotado las ofertadas inicialmente, lo que obliga a los estudiantes afectados a buscar una alternativa en el transporte por carretera o a esperar al día siguiente para encontrar billete en otros trenes.

La gratuidad de los viajes en tren puesta en marcha por el Gobierno central a través de bonos hizo que el volumen de usuarios aumentase de forma exponencial en el Eje Atlántico gallego. Tras el final de ese sistema, las rebajas que se aplican en la actualidad hacen que el número de usuarios del tren siga siendo muy elevado en este corredor, tanto por parte de estudiantes como de trabajadores que se desplazan entre las ciudades del recorrido.