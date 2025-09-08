El sala Garufa se defiende de las críticas tras la actuación de Feijóo

La actuación del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, este fin de semana en la sala Garufa no ha dejado indiferente a nadie, convirtiéndose en uno de los temas más comentados en redes sociales. No todas las reacciones ante la situación han sido positivas y muchas han tenido como recipiente no al propio Feijóo, sino a la sala de conciertos coruñesa. Ante las numerosas críticas, el establecimiento se ha visto obligado a responder y aclarar lo sucedido.

La sala de conciertos ha apuntado que, en sus 34 años de historia, "no ha discriminado, o impedido la entrada, a nadie por su ideología, etnia, religión, u orientación sexual o, en definitiva por cualquier condición personal o ideológica" y reivindica el espacio coruñés como un lugar donde se reúne a un público variado.

En un comunicado en redes sociales, han explicado que los artistas que actúan en el establecimiento muchas veces invitan a subir al escenario a asistentes del público. Aclaran que el sábado lo que se celebraba no era una fiesta particular, sino una actuación de la Big Band residente Garufa Blue Devils, aunque sí que había varias personas de cumpleaños. El Garufa señala que, a petición de asistentes habitualmente suben al escenario a personas que estén de cumpleaños "para que hagan un 'alarde' de sus aptitudes como cantantes". En este caso, fue la mujer de Feijóo, Eva Cárdena, que pidió que la banda hiciera un gesto, ya que el cumpleaños del político popular es el próximo día 10. El líder de los populares subió luego el vídeo cantando a sus redes sociales haciendo un guiño político con la descripción: "Mi limón mi limonero. Me gusta la fruta".

"Del contenido de dichas intervenciones o de la calidad de las mismas, evidentemente la sala no se hace responsable", apuntan.

La sala también quiso defenderse de la elección de la canción explicando que: "La canción Mi limón, mi Limonero es un tema recurrente en el repertorio de la Big Band para el set final de su Show (esté en la sala o no el señor Feijoó), acabando su actuación en un tono festivo y desinhibido".

El comunicado del Garufa Club termina con una recriminación a la cobertura del episodio. La dirección de la sala lamenta que "después de 34 años de historia y de arduo trabajo" hayan saltado a la conversación pública por esto. Han criticado el "escaso rigor informativo" de algunos medios, que afirman "ningunea y resta valor a todo nuestro trabajo de estos años", que incluye la programación de artistas locales, nacionales e internacionales "muchas veces opacados y con escasa o nula cobertura por parte de los medios generalistas".