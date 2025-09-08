Un turista murciano alucina con los bajos precios de este tradicional restaurante de A Coruña: "¡5,60€!"

Pocos locales quedan que se puedan considerar "baratos". Atrás queda aquello de que en Galicia todo es una ganga, aunque en parte sigue siendo así si lo comparas a la subida con otras comunidades. Sin embargo, la diferencia ya no es ni mucho menos la de antaño y ya son pocos los locales que mantienen esos precios tan competitivos.

La inflación se ha comido los márgenes de estos pequeños negocios que salían adelante gracias a una carta reducida y pocas florituras, pero a día de hoy es algo inverosímil. No obstante, gracias al prestigio ganado durante años, restaurantes como Casa Manolo, en Culleredo, siguen alucinando a sus clientes por lo bien que se come por un precio impensable en otros locales.

Hasta allí se fue el creador de contenido murciado Noel Horcajada, que para empezar ya no daba crédito con el sistema para obtener mesa: "Estoy en shock con lo que me han cobrado en este restaurante. No he vivido algo así nunca. Se llama Casa Manolo, indicativo de que voy a comer bien. Es un restaurante peculiar porque tú para coger mesa tienes que coger número, como si fuese la carnicería. Nosotros tenemos el 70 y va por el 50, osea que imaginaos la demanda que tiene...".

Así fue la visita de Noel Horcajada a Casa Manolo, en A Coruña

"El sitio es increíble. Tiene cuatro platos contados: raxo, ensalada tortilla y patatas. De los precios no voy a poder decir nada hasta que acabe el vídeo porque no tienen carta. Creo que no va a ser muchísimo", comentó mientras esperaba ya sentado en su silla y comía un trozo de pan: "El pan gallego es el mejor pan de España".

Tras mucho esperar, ya sí empezaron a llegar los platos: "Ensaladita con muy buena pinta y sobre todo esto de aquí: qué tortilla de patatas. Y es la pequeña. Está muy buena, finita y poco cuajada, pero sin cebolla. Y la ensalada muy bien. Producto fresco de verdad". Luego confesaba el principal motivo por el que eligió Casa Manolo, y es que demostró una gran devoción por el raxo con patatas: "Es el motivo por el que yo vengo a Galicia. Raxo y patatitas fritas. Las patatas del norte son las mejores de España".

El restaurante más icónico de A Coruña / TRIPADVISOR

El turista murciano alucinó con la cuenta del restaurante Casa Manolo

"Me parece increíble. El precio han sido 23,85", anunció con una cara que no podía mostrar más asombro. Tanto fue así, que iba a terminar el vídeo, pero sintió ganas de desglosar la cuenta: "Iba a cortar ya el vídeo, pero voy a desglosar el precio. Me ha parecido surrealista. El agua 2,9€. Vale más el agua que las patatas fritas. Tortilla 5,6€, ese tortillón. La media de raxo que yo pensaba que era una entera 8,7€. Cuando nos están cobrando de media entre 12 y 16 euros. La media de patatas 2,45. Patatas caseras. Recuerdo que tengo un vídeo en un kebab donde nos cobraron 6 euros por unas patatas congeladas. Y la ensalada, con lechuga y tomate fresco: 3€".

Flan de Casa Manolo / TRIPADVISOR

El vídeo del joven se ha hecho viral, como no podía ser de otra manera, pero no es la primera vez que sus comensales muestran esta opinión de Casa Manolo en redes. Son numerosos los que catalogan Casa Manolo como uno de los restaurantes más icónicos de Galicia y resaltan sus precios, aparte que añaden otros productos de la casa como el flan y el vino casero. Sin duda, un increíble lugar para visitar.