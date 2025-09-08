Uber y Cabify no podrán realizar viajes dentro de A Coruña hasta que tenga una ordenanza propia

La versión definitiva de la nueva ordenanza de movilidad irá a pleno este jueves, y la versión de junio de la ordenanza abría la puerta a que los vehículos que circulasen como VTC (servicios como Uber o Cabify) pudiesen tener que sacar una autorización municipal. Tras recibir varias alegaciones sobre esto, el Concello especifica en el texto que irá a pleno el jueves que para dar estas licencias se necesitará «una ordenanza específica de VTC» y que, mientras esta no se apruebe, «no se podrán otorgar autorizaciones» para realizar trayectos urbanos. Es decir, que según la ordenanza Uber no podrá operar para viajes dentro de la ciudad, como sí pueden hacer los taxis, hasta que no haya una norma específica.

El Concello aceptó varias alegaciones de la asociación de empresarios del polígono de Agrela, y añadió que los parques empresariales quedan exentos de la norma general que obliga a los transportes pesados a tener autorización municipal para circular por A Coruña. El Ayuntamiento también ha incluido a los talleres de reparación de vehículos que atiendan casos urgentes, así como a las empresas con actividades que «requieran atención o servicio operativo» durante las 24 horas, dentro de los usuarios que pueden tener vado permanente, y se incluye en los supuestos de vado laboral a los garajes de edificios no residenciales pero en los que se realicen actividades «comerciales, administrativas y de servicios».