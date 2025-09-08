Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

A la venta las entradas para ver a Christina Rosenvinge

A Coruña

Las entradas para el concierto de Christina Rosenvinge, enmarcado en el ciclo Momentos Alhambra Acustiquísimos, salen a la venta hoy a las 11.00 horas. El concierto de Rosenvinge se celebrará en el Salón Altántico del Árbore da Veira el próximo 21 de noviembre. La artista presentará en formato dúo su último proyecto, Los Versos Sáficos, y sumará temas inéditos.

