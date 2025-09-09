Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un camión articulado se queda atascado en el túnel de Juana de Vega

La calzada mojada dificultó la maniobra de marcha atrás, por lo que el conductor tuvo que solicitar la asistencia de una grúa para retirar el vehículo

Camión atascado en el acceso al túnel de Juana de Vega.

Camión atascado en el acceso al túnel de Juana de Vega. / LOC

RAC

Un camión articulado, de grandes dimensiones, se ha quedado atascado en la boca del túnel de Juana de Vega en la tarde de este martes. Sobre las 17.00 horas, el vehículo quedó atrapado en el acceso al túnel al no poder maniobrar marcha atrás para variar el rumbo y liberar la entrada. La calzada mojada por la lluvia de las últimas horas obstaculizó la maniobra, por lo que el conductor del camión tuvo que solicitar asistencia técnica a una grúa para retirar el vehículo de la calzada. Según explican desde la sala de pantallas de la Policía Local, el incidente no ha ocasionado problemas a la circulación en la zona ya que, aunque fue preciso el corte del carril derecho por el que se accede al túnel, permanece abierto el carril izquierdo y el tráfico puede seguir circulando con normalidad.

