A Coruña compra camiones exclusivos para la basura orgánica
Aprueba un cambio de presupuesto para financiar una parte de la adquisición, dentro de las mejoras que se implantarán gracias a una ayuda europea de más de diez millones de euros
La implantación de un sistema de recogida de la basura orgánica que empleará tarjetas para la apertura de los contenedores por parte de la ciudadanía y otras mejoras en el servicio financiadas con más de diez millones de euros por la Unión Europea incluirá la adquisición de camiones de carga lateral que recogerán estos residuos. La Junta de Gobierno Local aprobará este miércoles un cambio en el presupuesto municipal que destinará 548.000 euros a la compra de estos vehículos, ya que los existentes hasta ahora recolectan los desechos por su parte trasera y no son aptos para los contenedores que se instalarán.
Esa suma se añadirá a de la subvención de 10,6 millones de los fondos europeos Next Generation recibida por el Concello para poner en marcha la transformación del sistema de recogida, tratamiento y valorización de los residuos en la ciudad, que, además de los nuevos contenedores de orgánico incluye minipuntos limpios en todos los barrios, mejora de los puntos limpios convencionales, campañas de sensibilización, más contenedores de ropa y aceite, así como para hostelería.
Los recursos para financiar esta compra proceden del préstamo bancario suscrito por el Concello para diferentes actuaciones y del que esta cantidad inicialmente estaba destinada a financiar la reurbanización de la ronda de Outeiro, incluida en la primera fase del proyecto Ronda dos Barrios.
