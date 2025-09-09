El Concello de A Coruña amplía el tope de velocidad para bicis: estos serán los máximos

La actual ordenanza de circulación coruñesa no pone un límite máximo para la velocidad de las bicicletas, aparte de los topes por el tipo de vía, pero la futura normativa, a la que PSOE y BNG dieron el visto bueno inicial en junio, establecía un máximo de 25 kilómetros por hora. El texto recibió varias alegaciones que pidieron aumentarla, y en la versión que irá este jueves a pleno, para la aprobación definitiva, figura que cuando las bicis vayan por calzada la velocidad máxima será de 45 kilómetros por hora, si la vía no indica una inferior. Por carriles bici la limitación es de 20 kilómetros por hora.

En el caso de los Vehículos de Movilidad Personal (VMP), como los patinetes eléctricos, se han mantenido las limitaciones de velocidad que se establecían en la primera versión de la normativa, es decir, un máximo de 25 kilómetros por hora, que bajan a 20 kilómetros en carriles bici. Ambos tipos de vehículos deben circular, de manera preferente, por carril bici, y, si no es posible, por calzada. Hubo alegaciones que pedían que bicis y VMP pudieran emplear la calzada aunque existiera el carril bici, pero el Concello desestimó esta por «motivos de seguridad viaria».

En el texto definitivo, estos tipos de vehículos no pueden circular por aceras y zonas peatonales, excepto en el caso de los niños ciclistas acompañados por un adulto: los usuarios deben desmontar y transitar a pie. La nueva versión del texto elimina la categoría de acera-bici.

En el caso de las vías peatonales y zonas de preferencia de viandantes, la velocidad máxima es de 20 kilómetros y en algunas se podrá bajar a diez. En la Zona de Bajas Emisiones establecida en el centro, las bicicletas y los VMP podrán circular por las vías en las que se permita y así esté explícitamente señalizado, y, en todo caso, como mucho a una velocidad de diez kilómetros por hora.

En respuesta a una alegación de la Asociación de Transportes Ligeros, la ordenanza incluye la obligación de que los usuarios de VMP tengan un seguro de responsabilidad civil en caso de accidente, reflejando lo que establece la ley nacional a partir de enero del próximo año. Para las bicicletas, de momento, solo se indica que «será recomendable disponer de un seguro de responsabilidad civil» con cobertura de daños a terceros en caso de accidente, pero solo será obligatorio «en el caso de que una norma superior así lo establezca».

El Concello rechaza varias reclamaciones de la Asociación Coruñesa de VMP, como dejarle emplear aparcabicicletas seguros (sí pueden usar otras zonas para estacionar ciclos y bicicletas), pero estima una alegación sobre la capacidad del Concello para limitar el número de vehículos. El nuevo borrador de la ordenanza establece que el Ayuntamiento podrá establecer un registro de estos vehículos en el que «constará la marca, modelo y número de identificación».