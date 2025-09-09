Continúa Noites na Cidade Vella con Marcos Díaz y Quartet Hana
A Coruña
El ciclo de conciertos Noite na Cidade Vella continúa esta semana con las actuaciones del guitarrista gallego Marcos Díaz el jueves y cuarteto de cuerda Quartet Hana el sábado.
El guitarrista comenzará el concierto a las 20.00 horas en el Paraninfo del Rectorado de Maestranza, en un programa que combina obras de John Dowlands o Agustín Barrios, haciendo un recorrido desde el Renacimiento hasta el siglo XX.
Por su parte, el Quartet Hana estará en la iglesia de los Capuchinos a las 20.00 horas el día 13, donde tocará obras de Joseph Haydn, Anton Webern y Felix Mendelssohn.
