Donald Shaw, de Capercaillie: «Los músicos gallegos son nuestros primos celtas»

Cuando se habla de la revolución del folk y la música tradicional celta hay un grupo que invariablemente viene a la cabeza: Capercaillie. Los escoceses cumplen cuarenta años sobre los escenarios y lo celebran con una nueva recopilación de sus temas más conocidos en el disco ReLoved, acompañados por la orquesta sinfónica de la BBC de Escocia. En A Coruña aterrizarán mañana para actuar en el Teatro Colón.

¿Cómo fue la experiencia de grabar el disco con una orquesta?

El problema con los músicos de orquesta es que tienen que leer la música, y en el folk mucha se toca de memoria. Tener las dos juntas es a veces algo complicado porque en la música tradicional hay ritmos que no se pueden escribir en la página fácilmente. A veces están conectados con bailes, o con tradiciones antiguas, y tienen matices rítmicos muy inusuales. En los últimos 10 años ha habido algunos proyectos de músicos de folk tocando con orquestas con éxito. Sentíamos que era un buen momento para probar a hacer eso con Capercaillie porque creo que a veces las canciones son muy cinemáticas. Tienen esa sensación, son muy expansivas. Así que reimaginar la música para la orquesta fue muy emocionante, el proceso de grabación fue una maravilla.

Ha trabajado también como compositor de bandas sonoras, ¿cómo le ha servido esa experiencia en este proyecto?

Ayuda porque ya tienes una forma de trabajar cuando estás intentando imaginar el sonido completo para el arreglo. Puedes imaginarlo porque cuando tienes que componer para películas muchas veces solo tienes una idea de la escena y tienes que imaginar la música a partir de ello. Pero también creo que la música tradicional de Escocia, Irlanda y, por supuesto Galicia, es un poco rural y expansiva, porque estamos en el límite del océano, en las montañas. Somos parte de la naturaleza. Así que la música se convierte en algo muy visual y colorido.

¿Cómo navegan mantenerse fieles a la tradición e incorporar los sonidos más modernos?

Siendo sinceros, en la primera década de Capercaillie, en los ochenta y un poco en los noventa, éramos considerados como un grupo que estaba experimentando y, en ocasiones, algunas personas no creían que estuviéramos siendo respetuosos con la tradición. No creo que tuviéramos muchas discusiones cuando estábamos haciendo los discos. No intentábamos tener un plan. Estábamos simplemente emocionados sobre la música que podíamos producir, así que siempre estábamos buscando diferentes formas de hacer que Karen [Matheson] sintiera bien la canción o cómo podía funcionar el arreglo.

¿Qué opina de esta nueva ola en la música tradicional?

En los últimos diez, veinte años, los cambios en la música tradicional han sido extraordinarios. Estamos contentos de ser parte de esa nueva ola de experimentación, que intenta ser valientes con la música, pero sin perder de vista la importancia de la tradición. Creo que hay muchos caminos a través de los que ahora la gente dentro de la tradición se acerca a la música. Puede ser muy simple y puro y es precioso, o puede ser expansivo con una orquesta o con una banda de rock o jazz. Ya no existen las reglas.

Con tanta diversidad dentro de los sonidos tradicionales, ¿tiene algún consejo para los nuevos artistas que están empezando?

Nosotros ayudamos a abrir las puertas un poco para que ahora sea más fácil entrar en el género y probar lo que quieras hacer. Nos impresiona ver, por ejemplo, cuando hace un año en Santiago pudimos ver por primera vez a músicas como Caamaño & Ameixeiras. Las encontré realmente fascinantes porque, claramente, eran músicas que tienen un elemento de experiencia con la música clásica y la tradicional. Para mí lo emocionante es ver la musicalidad de los artistas de ahora, que vienen del conservatorio o de las escuelas y que tienen un enorme vocabulario musical. Nuestro consejo sería que siguieran cómo escuchan la música. Está bien ser diferente y ser valiente, la audiencia si cree en ti estará ahí.

¿Cómo se relaciona con la música tradicional gallega? ¿Siente algún tipo de afinidad cuando la escucha?

Por supuesto. Para nosotros es muy importante porque es como si estos músicos fueran nuestros primos celtas. Realmente tenemos la misma lengua, pero con diferentes acentos para hablarla. En Galicia somos muy buenos amigos con Benedicto o Carlos Núñez, y más recientemente con Xabier Díaz. Xabier tiene un tipo parecido de canciones donde hay un presentador y después alguien canta un verso de la canción y el grupo lo sigue. Siempre es bonito saber que hay una gran familia de la que somos parte como músicos.

Con 40 años de carrera y varias giras por todo el mundo, ¿tiene algún recuerdo favorito de un concierto?

Siempre. En A Coruña tenéis el festival en la playa, por ejemplo. Hemos tocado en el festival dos veces, pero recuerdo que la primera vez llegamos tarde al concierto porque todavía estábamos bañándonos en el mar.