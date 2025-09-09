Elena Ferro y Estrella Galicia colaboran en una nueva colección exclusiva con zuecos, bolsos, capachos y llaveros

La artesana gallega Elena Ferro, Premio Nacional de Artesanía 2019, colabora con Estrella Galicia para elaborar su nueva colección que incluye zuecos, llaveros, un capacho con asas y borde de cuero e incluso un bolso con forma de lata de cerveza. Se trata de unas las figuras más reconocibles de la marroquinería gallega y, tras su primera colección lanzada en conjunto con MEGA en 2022, ha vuelto a sumar nuevos productos exclusivos en los que están presentes los colores de Estrella Galicia, rojo y negro, así como su logotipo. “Acercamos al público productos que preservan técnicas y procesos tradicionales, con alma y con historia. Creaciones que fomentan la sostenibilidad y que, inevitablemente, llevan consigo un pedazo de la identidad única de cada artesano”, explica la directora de MEGA, Marta Rodríguez.

Elena Ferro (Vila de Cruces, 1975) representa a la terera generación de una familia dedicada a la elaboración de zuecos desde 1915. Ha reinventando este calzado tradicional para dotarlo de actualidad y contemporaneidad. Con sus suelas de madera, múltiples colores y texturas sus zuecos ocupan pasarelas y alfombras rojas.

“Como artesana, quiero poner en valor el rural gallego con mi grano de arena, contando de dónde venimos y que, si hoy en día somos lo que somos, es por nuestro pasado. Creo que tenemos que ser agradecidos con la gente del campo”, explica Ferro.

Los productos de la nueva colección de Elena Ferro y Estrella Galicia pueden verse y adquirirse en la tienda del museo MEGA.