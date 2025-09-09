Estreno de la exposición ‘Ser-tão’
La asociación Alexandre Bóveda inauguró este lunes la exposición fotográfica Ser-tão, de Marcos Vieira. La muestra se centra en el estado brasileño de Ceará, al noroeste del país, ilustrando sus rostros y paisajes. Los cuadros buscan explorar la relación del frenesí de la vida moderna con la serenidad de los espacios naturales. Durante el acto también actuó la artista brasileña Euterpe.
