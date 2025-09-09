El estudio sobre la plaza de Ourense propondrá mejoras en su carril bici

El estudio contratado por el Concello para buscar mejoras en la movilidad en la plaza de Ourense no abordará únicamente la de los vehículos de motor, sino también la de peatones y bicicletas, para las que propondrá alternativas a la situación actual, según informaron fuentes municipales a este periódico. El tramo de carril bici que discurre por este lugar es uno de los más conflictivos de la ciudad debido a que su trazado coincide con una de las paradas del bus con mayor número de viajeros y líneas, ya que es un punto clave para el transporte público.

El sentido de salida es el que genera más problemas, ya que los ciclistas llegan a la plaza por un carril segregado y se ven obligados a continuar por la calzada si la parada está vacía o por la acera en caso contrario. En esta segunda situación, deben pasar por el estrecho hueco existente entre la marquesina y la zona ajardinada que rodea al quiosco de la plaza, habitualmente saturado de personas que esperan por el bus. Algunos ciclistas intentan pasar incluso por delante de la marquesina aunque haya viajeros esperando al borde de la acera, lo que provoca enfrentamientos entre ambas partes.

Cuando se inauguró este tramo de carril bus en el mandato de Marea Atlántica, la oposición criticó su diseño y, una vez con el PSOE en el Gobierno local, se anunciaron reformas que no llegaron a ponerse en marcha.

«Nunca es bueno hacer coincidir la bici con el peatón, sobre todo en esa parada, que tiene mucho trasiego, por lo que entendemos que lo mejor sería hacer una segregación», afirma Ramón Segura, del colectivo ciclista Mobi-liza. Añade que a esto se suma la entrada en vigor de la nueva ordenanza de movilidad, que obliga a utilizar el carril bici en caso de que lo haya, por lo que los ciclistas no podrán circular por la calzada en ese punto. «Si pretendes hacer de la bici un método viable de transporte para dejar el coche privado en casa, tiene que ser funcional para desplazarse al centro de trabajo», advierte Segura, quien aprecia problemas para las bicis en todo el tramo de salida hasta el final de Linares Rivas por la existencia de cruces que suponen un riesgo para el ciclista «porque no se cumple la normativa» en los mismos.

«La pirámide de la movilidad tiene que respetar sobre todo al peatón», señala este portavoz de Mobi-liza, por lo que defiende la separación del tránsito de viandantes y ciclistas mediante el recorte de espacio al vehículo privado o por instalar un carril bus compartido con las bicis que mejoraría también el paso de estos últimos vehículos en los puntos más conflictivos.

Segura recuerda que Mobi-liza presentó una alegación a la nueva ordenanza de movilidad en contra de que sea obligatorio usar el carril bici donde exista, ya que la posibilidad de usar la calzada existe en el resto de ciudades españolas y europeas. Admite que para hacerlo es necesario poder circular con seguridad y que para lograrlo «es necesario realizar campañas de formación». Con la nueva prohibición, la bici se verá obligada a subir a la acera, donde ya existe «la sensación de que es un peligro para el peatón», ya que esta es la queja que recibe de todos los colectivos con los que se reúne su asociación.

