La cara B de la vuelta al cole la protagonizaron las familias del colegio Cidade Vella, que denuncian que, a pocos días del inicio de las clases, el centro mostraba graves deficiencias de limpieza y mantenimiento, que ellos mismos debieron encargarse de solucionar con sus medios económicos y materiales. «Antes de empezar el curso fuimos y nos encontramos animales muertos, suciedad horrible, óxido y humedad por todas partes. Nos dijeron que no nos iban a mandar a nadie para hacer una limpieza en profundidad, más allá de la señora que limpia habitualmente. Estas no son condiciones para que vayan los niños», señalan estas familias, que, aseguran, se armaron con una manguera a presión tipo Kärcher y acometieron ellas mismas el trabajo de limpieza.

Familias del Cidade Vella denuncian falta de salubridad y mantenimiento

La dinámica, añaden, es la misma con las deficiencias de mantenimiento, en cuya solución llevan invertidos 7.000 euros de su bolsillo, con ayuda de la Asociación de Nais e Pais, que emplearon para pintar el gimnasio, el comedor o eliminar humedades. Las necesidades, no obstante, son muchas más de las que ellos han podido abordar. «Hay maderas con carcoma, la rampa de entrada está destrozada, con toda la madera astillada, las columnas del patio tienen óxido y el colegio tiene muchas zonas insalubres. Esto no lo hacemos por estética, sino por salubridad», enumeran.

Con el fin de listar estos desperfectos, las familias contrataron a un arquitecto para que realizase un informe de valoración particular sobre las carencias del colegio, que sufragó también el anpa y que constata males como «humedades, desconchados, grietas, fisuras, roturas de material, ataques de microorganismos, aparición de vegetaciones en cubierta, provocadas, en gran parte, por el poco mantenimiento recibido», reza el texto.

Si bien las propias familias confirman que el Concello sí se reunió con ellas en varias ocasiones para tomar nota de estos problemas, aseguran que la demora a la hora de solucionarlos fue el motivo que les llevó a encargarse ellas mismas de estas actuaciones. «Nos dicen que se irán haciendo cosas, que tendrán que licitar un nuevo contrato de limpieza, pero llevamos mucho tiempo así. Este colegio está afectado por patrimonio, porque es muy antiguo. Es precioso, pero se cae a trozos», lamentan. El Concello no ha respondido a preguntas de este diario sobre la cuestión. Los padres han optado por abrir una cuenta de Instagram, @familiasenloitaceipcidadevella, en la que van dando cuenta de los desperfectos y de las actuaciones que acometen para solucionarlos.