La Fundación María José Jove abre inscripción para talleres
Los más pequeños pueden apuntarse hasta el próximo 24 de septiembre en tres actividades. El taller de ciencia creativa se impartirá los miércoles, mientras que el laboratorio de arte será los jueves y las lecciones sobre cómics y caligrafía los lunes. Todas clases se impartirán de 16.30 a 18.00 horas.
