El grupo francés Air dará un concierto en la cúpula del Monte de San Pedro

El grupo francés Air dará un concierto en la cúpula Atlántica, en el Monte de San Pedro de A Coruña este jueves 11 de septiembre a las 21.00 horas. Los franceses continúan con el ciclo de actuaciones en la cúpula organizado por Zara para celebrar su 50 aniversario, tras el concierto de Luz Casal el pasado 26 de agosto.

Sin embargo, solo unos pocos afortunados podrán ir, ya que las entradas se adjudicaron a través de un sorteo. Con el límite de aforo del recinto tan solo 200 personas han podido conseguir los tickets para entrar al Monte de San Pedro.

El evento coincide el mismo día que se reanudan las MOP Talks, en la fundación Marta Ortega, que tendrán como protagonista a Rodrigo Cortés el jueves a las 19.00 horas.

Esta no será la primera actuación del dúo francés en la ciudad. Air ya estuvo en A Coruña durante 2009, en el festival de música electrónica Sónar, durante la presentación de su disco Love 2. El dúo formado por Jean-Benoît Dunckel y Nicolas Godin, se caracterizan por su música electrónica con una fusión del pop protofuturista de los años sesenta y setenta con elementos psicodélicos, la música lounge y las bandas sonoras de películas europeas underground. También fueron los encargados de componer la banda sonora de la película de Sofia Coppola, Virgin suicides.