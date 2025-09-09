¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del martes 9 de septiembre
Conciertos, exposiciones, charlas, espectáculos... Consulta en nuestra guía cultural y de ocio todos los planes del día
Coloquio sobre ‘Aquí tamén se fala’
19.30 horas | La periodista Marta Otero y el profesor Alberto Pombo participan en un coloquio sobre la iniciativa ‘Aquí tamén se fala’, de la revista Luzes.
Asociación Alexandre Bóveda. San Andrés, 36
De la Barrera y Rodrigo Vázquez, en ‘Depor Locura’
21.00 horas | El cómico Roi da Costa estrena nueva temporada del espectáculo Depor Locura, con el exentrenador Rubén de la Barrera y el presentador Rodrigo Vázquez como invitados.
Garufa Club. Riazor, 5
Familia de Woody Guthrie, en la Mardi
21.30 horas | Una nieta y bisnietas del histórico Woody Guthrie actúan en la sala Mardi Gras, con entradas a 14 euros para socios, 17 euros anticipada y 20 en sillas.
Mardi Gras. Travesía de la Torre, 8
