Ocio y cultura
¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del miércoles 10 de septiembre
Conciertos, exposiciones, proyecciones, charlas... Descubre las propuestas de ocio del día y haz tus planes
Noche de folk con el concierto de Capercaillie
20.30 horas | Una de las bandas más legendarias de la música celta mundial, Capercaillie, llega por fin a Galicia dentro del ciclo Folk no Colón, desde las Tierras Altas de Escocia, para ofrecer lo mejor de la tradición gaélica.
Teatro Colón
Palestra sobre as mulleres na plástica
19.30 horas | A historiadora da arte Beatriz Álvarez Noia, falará da voz das mulleres na plástica galega do século XX dentro do ciclo Visionarte: Arte contemporánea galega baixo ollos de Muller.
A.C. Alexandre Bóveda
Tarde de cine en la Filmoteca de Galicia
18.00 horas | Proyección de A la deriva, Jia Zhang-ke y de Este es el romance del Aniceto y la Francisca, de cómo quedó trunco, comenzó la tristeza y unas pocas cosas más, de Leonardo Favio (20.30 horas)
Filmoteca de Galicia
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Una nueva tercera ronda para un nuevo barrio: un carril menos y espacio peatonal
- Un barrio de A Coruña tendrá la primera pista de pumptruck de la ciudad
- Usar el altavoz del móvil o comer en el bus o el taxi conllevará una multa de 200 euros en A Coruña
- El Concello recupera el proyecto para reordenar el tráfico en la plaza de Ourense
- El sala Garufa se defiende de las críticas tras la actuación de Feijóo
- El Flores Rock puede con todo
- La Primitiva deja un premio de 1,1 millones en la calle Barcelona de A Coruña
- Ryanair y Alvedro, historia de un desencuentro eterno