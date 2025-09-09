Inauguración de la obra inédita de César Otero

La muestra Trabajo Peligroso abrirá sus puertas el próximo 19 de septiembre. La exposición, comisariada por las hijas del pintor ferrolano, recupera las obras del artista para exponerlas en la galería La Marina-José Lorenzo. César Otero fue uno de los autores plásticos más destacados en las décadas de los 70 y 80 e integrante de colectivos como La Galga, Gruporzán o Atlántica.