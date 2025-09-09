Un ingeniero de Caminos para combatir los tumores desde A Coruña

Guillermo Lorenzo estudió Ingeniería de Caminos, Canales y Puentes en la Universidade da Coruña (UDC) y se especializó realizar cálculos relacionados con estructuras, aprendiendo a solucionar con simulaciones con ordenador problemas como «si una presa puede aguantar la carga de agua que tiene almacenada». Pero justo acabó la carrera en la crisis de la construcción, y, siguiendo el ejemplo de otros compañeros, se empezó «a interesar por ingeniería biomédica». «Me fui reorientando hacia lo que se llama Oncología Computacional», es decir, el estudio del cáncer y los tumores empleando los mismos principios de simulaciones que aprendió en Ingeniería. Ahora, la Unión Europea le acaba de conceder 1,5 millones de euros a través de la beca Starting Grant para su proyecto Digipro, en el que usará estos cálculos por ordenador para realizar predicciones de la evolución de tumores y ayudar a su tratamiento.

El proyecto arrancará en 2026, con Lorenzo como investigador principal y unas siete personas, y busca ayudar a mejorar el tratamiento que recibe cada paciente en base a sus características particulares. En la actualidad, explica el ingeniero, «la práctica clínica habitual hace un seguimiento en el que ves lo que ya ha sucedido», y la frecuencias con la que se realizan las pruebas médicas se determina en función de lo que es mejor para la mayoría de pacientes, sin tener en cuenta «que la evolución del tumor varía» en cada caso.

Pero los modelos de ordenador en los que trabaja Lorenzo, orientados hacia el tumor de próstata, evaluarán la «dinámica de crecimiento de cada tumor en particular» a partir de la información de las pruebas que se le hagan al paciente, para que el médico «pueda afinar más cuándo es un buen momento para tomar una muestra de sangre, hacer una resonancia o una biopsia». Y al mismo tiempo, el modelo busca ser «predictivo», anticipando cómo va aumentar la densidad del tumor o cuánto se van a mover las células que lo conforman y ampliar así su tamaño. Y que, en base a las características del paciente, «permita anticipar si el tratamiento va a funcionar o no». Aunque no se pueda pronosticar el comportamiento del tumor con «absoluta precisión, si somos capaces de predecir que va a haber un aumento de su malignidad estamos dando un paso muy grande». Digipro tiene una duración prevista de cinco años, y «pensamos tener resultados que se puedan aplicar en la segunda mitad del período», añade Lorenzo.

Daños en las estructuras

Aunque el estudio se va a centrar en cáncer de próstata, se abre la posibilidad de «extrapolarlo» a otras enfermedades de desarrollo progresivo, como el Alzhéimer o la arteriosclerosis, y predecirlas antes de que se empiecen a ver daños a gran escala. Pues todas ellas, explica Lorenzo, empiezan con fenómenos «a escala muy pequeña».

Por ejemplo, en el caso del Alzhéimer, una teoría extendida es que empieza con la formación de pequeñas placas que acaban generando un daño neurológico y, solo después, se ven síntomas en el comportamiento. El cáncer empieza con «pequeñas alteraciones genéticas en las células, que van cambiando la arquitectura del tejido» y cuando estos cambios crecen acaban pudiéndose apreciar a mayor escala. Si los modelos informáticos pueden predecir cómo evolucionará el problema con estas primeras transformaciones, el médico podrá anticiparse y combatirlo mejor.