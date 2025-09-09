Una joyería, harta de los orines de perro en su fachada

Pese a la campaña municipal que trata de evitar que los dueños de los perros les permitan orinar en cualquier lugar y sin verter agua sobre ellos, todavía hay muchas personas que se despreocupan de dónde y cómo se alivian sus mascotas. Hay lugares que se ven especialmente perjudicados por esta irresponsable actitud, como una joyería de Os Castros cuyos propietarios se han hartado de ver en su fachada las micciones de los animales y han colocado un cartel en su fachada. «El cerdo no es el perro. El cerdo eres tú», reza el aviso para los propietarios de los canes, que además está ilustrado con una señal de tráfico de prohibición en la que aparece uno de ellos levantando la pata para orinar.