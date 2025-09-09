Si no lo leo no lo creo
Cuando Julen Guerrero comió en La.Con.Fusión
Antón Peruleiro
Por mucho que pasen los años, hay futbolistas que no se olvidan, independientemente de si hayan jugado o no en el Deportivo. Es el caso de Julen Guerrero, todo un ídolo de masas en los años noventa. Uno de los futbolistas más emblemáticos del Athletic de Bilbao y miembro de la selección española, hizo una visita a A Coruña y se dejó ver en La.Con.Fusión, donde compartió mesa y comida con los también exfutbolistas Fran Cainzos (Celta, Ourense) y Manel (Deportivo). El restaurante, especialista en lacón con grelos, no dejó pasar la oportunidad de fotografiar a estos cracs del balón para dejar el recuerdo en su Instagram, donde les agradecieron su visita. Nos queda por saber qué eligieron de la carta.
