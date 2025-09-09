El linaje del folk americano, en la Mardi

Bob Dylan le definió como su «último héroe» y le dedicó una de las canciones de su primer álbum, Song to Woody. Influenció a varias generaciones y, además de su legado, le sobrevivió el lema de su guitarra, This machine kills fascists [esta máquina mata fascistas]. La huella del patriarca del folk estadounidense, Woody Guthrie, está muy viva dentro de su propia familia, donde hay varias herederas del talento del músico. Tres de ellas visitarán hoy la sala Mardi Gras: (21.00 horas): serán su nieta, Sarah Lee Guthrie , y sus bisnietas, Robin y Serena, que traen a A Coruña por primera vez una propuesta inusual que suena fresco, pero también a clásico atemporal con su Guthrie Family Sisters. «La madre, Sarah, ya ha estado en España dos veces. Ahora da la alternativa escénica a su hija y su sobrina, bisnietas de Woody», explica el programador de la sala Mardi Gras, Tomi Legido.

Lo curioso del concierto es que será un repertorio inédito: el trío no tiene música editada en conjunto, de modo que lo que salga del escenario será una sorpresa para los asistentes. «Es un experimento de gira», confirma Legido, que sí adelanta que habrá canciones de Sarah Lee, y que tampoco faltarán algunos de los temas más conocidos del patriarca de la familia, así como canciones populares del folk estadounidense. «Será un concierto variado, pero creo que las armonías vocales serán el punto fuerte que apreciará la gente a la que le guste el género. Es un concierto para disfrutar y estar en silencio», explica el programador de la sala.

Los interesados en presenciar la propuesta del trío todavía pueden adquirir entradas desde 14 euros para los socios de la República musical Mardi Gras, y por 20 la entrada general en taquilla. Las anticipadas están disponibles en RockBox, Entradium y Creedence Rock Bar a 17. El concierto forma parte del ciclo Elas son artistas, que también programa, en la misma sala, la actuación de la brasileña Jacque Falchetti a las 21.00 horas este jueves.