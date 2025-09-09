Una mujer resulta herida en un accidente de tráfico en la avenida do Porto
El choque, una embestida con dos vehículos implicados, ha ocurrido esta mañana alrededor de las 0945 horas
Una mujer de 50 años ha resultado herida leve en un accidente de tráfico registrado en A Coruña esta mañana. Ha ocurrido alrededor de las 09.45 horas en la avenida do Porto, a la altura de la gasolinera, según informa la Policía Local de A Coruña, que explica que el choque ocurrió por una embestida con dos vehículos --dos turismos-- implicados. El accidente se ha saldado con una persona herida, una mujer de 50 años, que sufrió heridas de carácter leve y fue trasladada en una ambulancia del 061 al hospital San Rafael, según informan las mismas fuentes de la Policía muniipal.
Agentes del 092 han acudido al lugar del accidente para regular el tráfico, que se ha visto interrumpido por el corte temporal de un carril en cada sentido durante las labores de retirada de los vehículos accidentados.
