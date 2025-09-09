Los Museos Científicos renuevan su programación

El nuevo curso arranca también en los Museos Científicos de la ciudad. La nueva programación para la Casa das Ciencias, Domus y el Aquarium Finisterrae cuenta con propuestas adaptadas a los diferentes niveles educativos, combinando divulgación científica, experimentación, tecnología y aprendizaje activo.

En la Casa das Ciencias vuelven las sesiones del planetario digital, además de exposiciones interactivas sobre fenómenos físicos, de astronomía y luz. En la Domus habrá talleres en el Laboratorio Abierto para enseñar cómo se hace una PCR o los pasos para desarrollar fármacos, además de proyecciones dentro del ciclo Claqueta científica y actividades en el espacio Maker Domus.

Finalmente, en el Aquarium, se podrán hacer los recorridos habituales por los espacios expositivos, además de talleres como As charcas da baixamar o Tiburóns á vista, que permiten a los alumnos interactuar con la fauna marina más cercana.