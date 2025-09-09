Los Museos Científicos renuevan su programación
El nuevo curso trae cine, talleres y exposiciones interactivas
El nuevo curso arranca también en los Museos Científicos de la ciudad. La nueva programación para la Casa das Ciencias, Domus y el Aquarium Finisterrae cuenta con propuestas adaptadas a los diferentes niveles educativos, combinando divulgación científica, experimentación, tecnología y aprendizaje activo.
En la Casa das Ciencias vuelven las sesiones del planetario digital, además de exposiciones interactivas sobre fenómenos físicos, de astronomía y luz. En la Domus habrá talleres en el Laboratorio Abierto para enseñar cómo se hace una PCR o los pasos para desarrollar fármacos, además de proyecciones dentro del ciclo Claqueta científica y actividades en el espacio Maker Domus.
Finalmente, en el Aquarium, se podrán hacer los recorridos habituales por los espacios expositivos, además de talleres como As charcas da baixamar o Tiburóns á vista, que permiten a los alumnos interactuar con la fauna marina más cercana.
- Aduanas y Guardia Civil encuentran en el puerto exterior de A Coruña más de 5.000 litros de gasóleo fraudulento
- Una nueva tercera ronda para un nuevo barrio: un carril menos y espacio peatonal
- Un barrio de A Coruña tendrá la primera pista de pumptruck de la ciudad
- Despliegue en el parque de Eirís para celebrar la fiesta de la familia
- El líder del STL grabó su charla con un concejal de A Coruña en la huelga de la basura
- El Concello recupera el proyecto para reordenar el tráfico en la plaza de Ourense
- El Flores Rock puede con todo
- Ryanair y Alvedro, historia de un desencuentro eterno