Noventa años del Club del Mar

Noventa años no se cumplen todos los días. El Club del Mar de San Amaro alcanza esta cifra redonda convertido en uno de los grandes referentes sociales, culturales y deportivos de A Coruña. Desde su fundación, en plena transformación de la ciudad, el club ha sido mucho más que una instalación deportiva: ha sido un punto de encuentro, de convivencia y de identidad compartida.

El Club del Mar nació con una vocación clara: ser un espacio abierto a todos, libre, participativo y profundamente integrado en la vida de la ciudad. Ese espíritu fundacional sigue vivo. Aquí han convivido generaciones enteras, se han forjado amistades, se han transmitido valores y se ha tejido una red social que trasciende las fronteras de un barrio para convertirse en patrimonio común de todos los coruñeses.

Como expresidente de esta institución, tuve el honor de dirigir sus destinos durante una etapa de mi vida. Y puedo afirmar con orgullo que el Club del Mar encarna la auténtica esencia de ser coruñés: la apertura, la integración y la capacidad de generar comunidad. Dirigirlo fue mucho más que una responsabilidad administrativa; fue una experiencia vital que me permitió comprobar de cerca la fuerza de este club como motor de cohesión y desarrollo.

Es imposible hablar de estos noventa años sin recordar a las generaciones pasadas, a aquellos que fueron verdaderos pilares en los momentos más duros y complicados. A pesar de las dificultades, supieron mantener el rumbo, subir a navegar y mantenerse firmes al pairo, sosteniendo la esencia del Club del Mar cuando más lo necesitaba. Gracias a ellos hoy seguimos teniendo esta casa común.

Pero también es imprescindible mirar al presente y al futuro. En las nuevas generaciones está la clave para que el club siga vivo, fuerte y abierto a todos. Ellos son quienes nos hacen apostar por un camino que debe ser integrador y transversal, recogiendo el espíritu de lo que es la ciudad de A Coruña: una ciudad abierta al mar, diversa, solidaria y orgullosa de su identidad.

Noventa años después, el mensaje es claro: el Club del Mar de San Amaro es y seguirá siendo una pieza esencial en la construcción de la identidad coruñesa, un lugar donde todos cabemos y donde todos somos iguales. Que vengan muchos años más de historia compartida.