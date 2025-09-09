Nuevos alumnos de Medicina en el Chuac
El Hospital de A Coruña recibió este lunes a 98 nuevos alumnos de sexto de Medicina que se formarán en los centros del Área Sanitaria de A Coruña y Cee en sus prácticas rotatorias, tutelados por facultativos en activo, hasta el próximo mayo.
