La ordenanza obligará a crear zonas para que paren caravanas

La versión de la ordenanza de movilidad que recibió aprobación inicial en junio señalaba que A Coruña «podrá disponer» de zonas de estacionamiento de caravanas, pero, en respuesta a una alegación de la Agrupación Coruñesa de Asociaciones Vecinales, el Concello indica ahora que el municipio «dispondrá» de estas áreas, que solo podrán ser ocupadas por vehículos de estas características». Estas estarán señaladas «adecuadamente» y se establecerán respetando lo establecido en «la normativa urbanística y medioambiental».