Prohibido comer en el bus de A Coruña: «Muchos quieren subir al bus con helado»

«Es relativamente habitual que la gente solicite comer helados» en el bus, señala la concesionaria de los autobuses urbanos, la Compañía de Tranvías, pese a ser «un ejemplo muy claro» de comida que puede manchar al vehículo, en constante movimiento, y a otros pasajeros. Pero «aún siendo muy evidente, mucha gente decide hacerlo igual o incluso protestar por no permitirse el acceso» cuando utilizan las paradas de la zona de la Marina, cercanas a varias heladerías. Así figura en una alegación de la Compañía de Tranvías a la futura ordenanza de movilidad, cuya aprobación definitiva se votará en el pleno de este jueves, para pedir, como hicieron otras reclamaciones, que se prohibiese explícitamente comer en el bus.

La petición se ha incorporado al texto definitivo de la norma, que probablemente se aprobará el jueves con los votos a favor del PSOE y el BNG, si bien los cambios en los buses no entrarán en vigor hasta que haya un nuevo contrato. La nueva norma pone una sanción de 200 euros a los que coman o lleven bebidas sin tapa en el bus, algo que la Compañía de Tranvías consideró necesario para evitar la «ambigüedad» actual.

Y es que la ordenanza en vigor ahora mismo prohibe a los usuarios de bus «portar paquetes que, por su forma, contenido, volumen o mal olor, puedan molestar o manchar a los viajeros», y, aunque el personal de buses aplicaba esta restricción a los alimentos que puedan «oler mal o manchar», señala que «tenemos problemas algunas veces para justificar esta norma con los usuarios», puesto que no menciona la comida y bebida explícitamente. «Entendemos que debería estar más clara esta prohibición en la ordenanza municipal», argumentó Tranvías, para «evitar interpretaciones subjetivas sobre lo que es adecuado o no».

Y, siempre según la alegación presentada por la empresa, A Coruña equipara así su norma a la de otras ciudades. En Salamanca o Zaragoza, señala, se incluye la prohibición dentro del apartado que proscribe fumar dentro del bus, mientras que Guadalajara, Vigo u Ourense indican, en términos muy semejantes, que no se pueden ingerir alimentos o llevar vasos y botellas abiertas que puedan que puedan alterar las condiciones de limpieza de los vehículos o producir molestias a otras personas.

En Ciudad Real, otro de los ejemplos aportados por la Compañía de Tranvías, la norma es incluso más exhaustiva. Prohíbe «acceder al autobús con helados, vasos llenos de líquidos, botellas abiertas» o «consumir pipas o cualquier otro tipo de comida dentro de los vehículos» que supongan molestas o sociedad. La futura ordenanza de movilidad coruñesa no introduce el matiz de que la comida o la bebida deben manchar o ser molestas para estar prohibidas, y sanciona a todos los que coman o lleven líquidos sin tapa dentro del vehículo.

La nueva versión del texto introduce multas de 200 euros para los que empleen altavoces, como los del móvil, en el bus o taxi. Reciben el mismo castigo conductas como no pagar la tarifa, subir o bajar de transporte público con este en marcha, increpar a otras personas, desobedecer al conductor o meterse en el bus cuando el responsable indique que no hay sitios disponibles. También se penará con 200 euros fumar, tomar alcohol o consumir drogas. Subir a un transporte público con un VMP se castiga con 500 euros, al igual que llevar materias inflamables, explosivos o armas de fuego.

Las claves de la norma