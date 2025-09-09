Los promotores de As Percebeiras recurren el rechazo a su proyecto

La lucha de las promotoras con terrenos en As Percebeiras por poner en marcha ese polígono con las condiciones urbanísticas actuales sigue su marcha. Si el pasado abril las empresas recurrieron en los juzgados la paralización durante un año de la concesión de licencias y la tramitación de los instrumentos urbanísticos necesarios para desarrollar esta actuación, ahora lo hacen con el rechazo, mediante silencio administrativo, al plan que presentaron para urbanizar y edificar en este suelo.

El proyecto preveía levantar 400 viviendas que se distribuirían, de acuerdo con la última versión presentada en 2023, en nueve edificios, de los cuales todos tendrían ocho alturas, excepto uno que alcanzaría las nueve. Previamente, las propietarias del terreno, de las que la inmobiliaria Metrovacesa es la mayoritaria, habían planteado levantar un inmueble que llegaría hasta las veinte alturas en su punto más elevado.

La modificación del diseño se llevó a cabo, según esta compañía, tras las consultas realizadas a vecinos y colectivos profesionales, en las que la altura de los edificios «era una de las cuestiones que generaba mayor inquietud», según afirmó. Se opuso sin embargo a reducir el número de las viviendas previstas porque ya lo había hecho en un 8% y consideró que el proyecto no sería viable con una rebaja mayor.

La disminución de la edificabilidad en este polígono fue una de las exigencias planteadas por el BNG en el pacto para la investidura de la alcaldesa suscrito al inicio del mandato. El pasado diciembre, el pleno aprobó —con los votos de socialistas y nacionalistas— la suspensión de toda la actividad urbanística en As Percebeiras durante un año con el fin de modificar el plan general para reducir la edificabilidad y delimitar las zonas en las que se podrá construir y con qué alturas.

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 admitió a trámite el recurso de los promotores contra esa decisión y ahora estos empresarios, agrupados en una asociación de propietarios del polígono, optan por recurrir también la negativa municipal a su proyecto, que ni siquiera recibió contestación a su solicitud de aprobación.

La primera iniciativa para edificar en estos terrenos se remonta al año 2002 y, tras el rechazo del Concello, quedó en suspenso hasta 2008 y desde esa fecha hasta 2016, con hasta cinco planes diferentes desde sus inicios. El Concello, como adelantó este diario, ha encargado recientemente a un estudio urbanístico de la ciudad la búsqueda de alternativas para el ámbito.

