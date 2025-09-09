Reencuentros (y alguna lágrima) en la vuelta al cole

El primer día de clase tras el verano siempre es especial para pequeños y mayores: mientras que los escolares se reencuentran con sus compañeros del curso anterior o bien afrontan el reto de empezar etapa en un nuevo centro; sus familias regresan a la rutina que algunas ya empezaban a echar de menos. Muchos padres y madres no quisieron perderse el primer día de clase de sus hijos e hijas, y acudieron a las puertas de los centros educativos a despedirse de ellos. La imagen se repetía en la entrada de los colegios: abrazos de despedida, otros de reencuentro, alguna lágrima por parte de los benjamines que empiezan en «el cole de mayores» y también por parte de algún padre o madre, ya que ver a los niños crecer no siempre es fácil.

Primer día en las aulas del San Francisco Javier. | Iago López/R.A.

«Estaban nerviosos, pero entre ellos no se hablaban. Es como volver a empezar y les entran las vergüenzas. Los padres estábamos más contentos», comenta una madre a las puertas del Eusebio da Guarda, donde incluso hubo quien bromeó con «hacer una fiesta» para dar la bienvenida al esperado calendario escolar.

También la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, acompañada por el concejal de Educación, Juan Ignacio Borrego, quiso acercarse por el Campo de Marte para visitar el centro Curros Enríquez coincidiendo con la vuelta al cole. La regidora conversó con algunos escolares durante el recreo, que aprovecharon para trasladarle sus propias impresiones sobre la jornada.

«La mayoría me dijo que tenía ganas de volver al cole, estaban contentos. Después estaban los sinceros, los que decían que no tenían ganas, que creo que son los que hablan con el corazón. Se veía que no era su día preferido, y empezar un lunes siempre cuesta más», comentó la alcaldesa. El alumnado del Curros Enríquez también aprovechó la visita para pedir a la regidora «una rampa» para mejorar la accesibilidad del centro, una petición de la que la alcaldesa y el concejal tomaron nota. «Nos hablaron de los problemas de accesibilidad que había cuando se hicieron las obras en la envolvente del edificio, cuando tuvieron dificultades para acceder. Lo tendremos en cuenta, este edificio era una fábrica de armas, tiene las peculiaridades que tiene, habrá que atender, efectivamente, esa necesidad», comentó Borrego.

La alcaldesa apeló a la apuesta del Concello «por la educación pública», y destacó la inversión de 1,2 millones para mejora de infraestructuras, con 13 intervenciones proyectadas, y un convenio por valor de 425.000 euros con la Federación Provincial de Anpas de centros públicos para desarrollar actividades extraescolares «complementaria a la formación de los centros. También se refirió al programa Chorus, en colaboración con la Escuela municipal de música, para potenciar los coros en los colegios, y que «culminará con un gran concierto en el Coliseum» en el marco de la programación didáctica de la Orquesta Sinfónica de Galicia.

Nuevas formas de enseñar

El director del Curros Enríquez, Antonio Leonardo Pastor —también presidente de la Asociación de Directores de centros públicos de la ciudad— destacó un inicio de curso «normal» en A Coruña, que el profesorado afronta con ganas de retomar «una vida laboral que nos gusta», y con el reto de adaptarse a las «nuevas formas de enseñar» marcadas por los avances tecnológicos. «Los niños siguen siendo niños, pero ahora hay que adaptarse a las nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial. Los maestros tienen que cambiar su forma de trabajar y de transmitir conocimientos», explicó Leonardo.

En cuanto al estado de las instalaciones de los colegios de A Coruña, el director del Curros Enríquez apeló al nuevo contrato de mantenimiento, del que reconocen tener «muchas expectativas», ya que, aseguró, contribuirá a «solucionar las incidencias de forma mejor que ahora». El Concello destaca que, precisamente en el Curros Enríquez, se ejecutaron obras por un importe de 152.000 euros para renovar la instalación eléctrica del centro, entre otras mejoras de eficiencia energética.

Un curso híbrido

Más de 302.000 estudiantes, desde Infantil a Bachillerato —sin contar FP, en proceso de matriculación—, regresaron ayer a los pupitres, cerca de 4.200 menos que el año pasado. Además de libros o cuadernos nuevos, muchos estudiantes estrenarán profesores —este año se incorporan 1.113—, métodos de enseñanza —el sistema híbrido del libro digital—, nuevos refuerzos en áreas clave —la hora de leer— e incluso opciones formativas que aparecen por primera vez y como piloto en el panorama gallego, como la FP Básica adaptada. Tras el debate sobre el libro digital, este curso la mayoría de centros E-Dixgal (84%) ha optado por combinar el electrónico con el tradicional de papel. En materia de formación profesional, la Xunta anunció la puesta en marcha de FP Básica Adaptada, enfocada a la cualificación de los colectivos más vulnerables y a la lucha contra el abandono temprano. El curso también comienza con protestas sindicales. CIG-Ensino convoca una manifestación para el 13 y huelga el 25 como «inicio» de un «curso de movilizaciones contra la política de recortes» de la Xunta y CSIF-Ensino denuncia que el curso «comienza sin soluciones al déficit de plantillas, ratios elevadas o carga burocrática».