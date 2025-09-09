Previsión del tiempo en A Coruña
Esta es la previsión del tiempo en A Coruña a 14 días
A Coruña quedará este miércoles en la influencia de las bajas presiones que enviarán un frente en las primeras horas del día, según el pronóstico de MeteoGalicia. Durante la mañana, los cielos estarán cubiertos, con lluvias, mientras que a partir del mediodía las precipitaciones irán remitiendo y se abrirán claros. Las temperaturas experimentarán un moderado ascenso, con máximas de 23 grados y mínimas que se quedarán en los 18, mientras que el viento soplará moderado de componente oeste.
Jueves 11
Se esperan cielos cubiertos, con chubascos, y temperaturas de entre 17 y 23 grados.
Viernes 12
Los cielos seguirán muy nublados, aunque podría abrirse algún claro durante las primeras del día. Habrá lluvias débiles durante las primeras horas. Los termómetros se moverán entre los 15 y los 23 grados.
Sábado 13
Los cielos estarán parcialmente nubosos, ya sin precipitaciones, y las temperaturas oscilarán entre los 16 y los 23 grados.
Domingo 14
Se esperan cielos con nubes y claros y temperaturas de entre 17 y 26 grados.
Lunes 15
Regresarán las nubes y las lluvias. Las temperaturas irán de los 18 grados de mínima a los 22 de máxima.
Martes 16
Se espera una jornada de nubes y claros, con temperaturas de entre 17 y 22 grados.
Miércoles 17
Amanacerá con cielos cubiertos y las nubes se irán retirando a medida que avance la jornada para dejar cielos soleados. Las temperaturas irán de los 18 a los 22 grados.
Jueves 18
Predominarán los cielos soleados y se esperan temperaturas de entre 16 y 25 grados.
Viernes 19
Se esperan intervalos de nubes y claros, con temperaturas que irán de los 13 a los 19 grados.
Sábado 20
Los cielos estarán soleados y los termómetros se moverán entre los 13 y los 21 grados.
Domingo 21
Seguirán los cielos despejados, con temperaturas de entre 10 y 21 grados.
Lunes 22
La alternancia de nubes y claros de la mañana dará paso a cielos despejados durante la tarde. Los termómetos marcarán mínimas de 12 y máximas de 20 grados.
