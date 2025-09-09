Tranvías pone en las calles de A Coruña tres nuevos buses

La flota de autobuses de la Compañía de Tranvías cuenta con tres nuevos vehículos que ya han comenzado a circular por las calles de la ciudad. Son buses de la marca MAN, de 12 metros de longitud que la empresa concesionaria del transporte público califica de «más eficientes, sostenibles y confortables para usuarios y conductores».

Los nuevos vehículos tienen capacidad para un centenar de personas y disponen de piso bajo, rampa y espacios exclusivos para personas con movilidad reducida, aire acondicionado integral, así como un sistema de conteo de viajeros y la posibilidad de incluir un sistema de vídeo vigilancia. Según la compañía, los motores de los tres nuevos buses «cumplen los más altos estándares de reducción de emisiones de la normativa europea», lo que junto con la carrocería ligera que poseen EURO 6 D «garantiza un consumo reducido de combustible».

Los autobuses disponen además de un equipo de control de estabilidad ESP y un sistema de asistencia a la conducción digital con cámaras que enfocan las zonas laterales y trasera del autobús en tiempo real en dos monitores de alta resolución, con el fin de evitar ángulos muertos, lo que mejora la seguridad en la conducción.

Tranvías justifica la adquisición de los vehículos por su interés en mantener su vocación de «ofrecer el mejor servicio posible a los ciudadanos» y mantener su «compromiso con los usuarios», a pesar de que la compañía se encuentra en una «situación excepcional» porque la concesión se halla en prórroga para hacer posible la licitación del nuevo contrato del servicio, según recordó el director de la empresa, Ignacio Prada.

El contrato de Tranvías finalizó el 31 de diciembre de 2024 y el Gobierno local decidió prorrogarlo hasta que entre en vigor el que se licitará en la primera mitad de 2026, según sus previsiones. Para hacer posible esa iniciativa, adjudicó un estudio sobre las nuevas líneas que incluye la elaboración de los pliegos que regirán la licitación.