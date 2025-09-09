Uno de los tres restaurantes gallegos nominados a los premios TheFork Awards está en A Coruña

Uno de los tres restaurantes gallegos nominados a los premios TheFork Awards está en Mera, Oleiros (A Coruña). El establecimiento Atelier de Amanda ha sido seleccionado como candidato a obtener el reconocimiento de la aplicación de TripAdvisor a las mejores aperturas del 2024 en España. Junto el establecimiento coruñés, el jurado integrado por 58 chefs españoles reconocidos con Estrella Michelin, ha incluido a los restaurantes de Santiago de Compostela, Conculler e Indómito. En total, 41 restaurantes compiten ahora por ganarse la aprobación del público para llegar a la final.

Los usuarios de la plataforma de reservas online ya pueden votar a sus favoritos hasta el próximo 19 de octubre. A partir de la selección realizada por el jurado, en el que destacan figuras como Paco Morales (Noor), los hermanos Torres (Cocina Hermanos Torres), Martín Berasategui, Dabiz Muñoz, Elena Arzak, Jesús Sánchez (El Cenador de Amós) y Mario Sandoval, entre otros, los usuarios tienen la posibilidad de votar sus aperturas favoritas a través de la web oficial de TheFork Awards con Mastercard. El más votado recibirá el reconocimiento People’s Choice Award.

“Celebrar la cuarta edición de nuestros premios en España con la colaboración y el apoyo de Mastercard es un orgullo y apuesta de éxito para nuestra compañía”, comenta el country manager de España y Portugal de TheFork Sergio Sequeira. Los finalistas serán desvelados el próximo 3 de noviembre en una gala que tendrán lugar en el teatro Caixabank Príncipe Pío en Madrid.