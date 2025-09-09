El vehículo de sustitución de residentes, solo durante 2 meses
E. C.
A Coruña
La nueva versión de la ordenanza de movilidad, que incorpora alegaciones presentadas durante la tramitación, establece que las personas que tengan condición de residente a efectos de la ORA deben tener el domicilio fiscal de su vehículo en propiedad en A Coruña, y, si no es así, en arrendamiento financiero o como coche de empresa. Pueden usar un vehículo para sustituir a uno de los casos anteriores, pero solo durante un plazo máximo de dos meses.
