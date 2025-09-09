Xoel López cierra gira en A Coruña el 4 de diciembre

Xoel López cerrará la gira de su disco Caldo Espírito el jueves 4 de diciembre en su casa, en A Coruña. El concierto forma parte del ciclo A Coruña LiveXperience by CaixaBank, que se celebra en el Palacio de la Ópera. Las entradas saldrán a la venta este miércoles 10 de septiembre a las once de la mañana.

El coruñés se suma así a un cartel del que ya forman parte Carminho, Xavier Rudd, Santiago Auserón, Duncan Dhu y bROTHERS iN bAND.

Carminho -viernes 19 de septiembre- presentará su sexto álbum Portuguesa. Según el promotor Ramón Barros, la artista, que fue telonera de Coldplay, es "la voz de Portugal". Al día siguiente, 20 de septiembre, será el turno del australiano Xavier Rudd, que arranca su gira en A Coruña. Será su primera visita a Galicia.

Santiago Auserón y La Academia Nocturna tocarán el 25 de octubre tras casi una década sin pasar por la ciudad. "Es el concierto que más entradas ha vendido hasta ahora", informa Barros.

El 22 de noviembre también será un día para recordar viejos tiempos con Mikel Erentxum y la gira DD40, con la que celebra los 40 años de Duncan Dhu.

Después de Xoel López, que cierra su gira en casa el 4 de diciembre, cerrará el ciclo bROTHERS iN bAND.