La Xunta adjudica los contratos para los pisos sociales de Pedralonga
A Coruña
La Xunta adjudicó esta mañana la redacción de los proyectos y dirección de obra de las 30 viviendas de promoción pública que se harán en la calle Pedro Fernández, en Pedralonga.
El consejo de administración de la Sociedade de Vivenda Pública de Galicia (Vipugal) concedió también los contratos para la construcción de vivienda pública en Vigo, Ferrol, Pontevedra y Lugo.
La UTE formada por Manuel Vázquez Muíños y Naos 04 arquitectos se hicieron con el contrato de 248.050 euros para dar forma a los pisos que se levantarán en las parcelas cedidas por el Ayuntamiento de A Coruña.
