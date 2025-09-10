Abre el plazo de inscripción para los clubs de lectura de las bibliotecas municipales de A Coruña
El programa cultural es libre y gratuito hasta cubrir las 556 plazas disponibles
Inés Vicente Garrido
La Red Municipal de Bibliotecas de A Coruña abre el próximo 15 de septiembre el plazo de inscripción para una nueva edición de sus clubs de lectura, correspondientes al curso 2025-26. Este programa, uno de los más consolidados de la oferta cultural de la ciudad, contará con 36 grupos repartidos por toda la red municipal y un total de 556 plazas gratuitas.
La propuesta incluye clubs generalistas, temáticos por género, lengua o temática común, dirigidos a colectivos específicos, así como a propuestas infantiles y juveniles. Además, se mantiene el ciberclub virtual para quienes prefieran participar de manera flexible y sin horarios. Los grupos, de entre 10 y 20 participantes, comenzarán sus reuniones en octubre con periodicidad semanal, quincenal o mensual.
El concejal de Cultura, Gonzalo Castro, subraya que los clubs de lectura son “una herramienta esencial para fomentar el hábito lector” y un encuentro de “dialogo alrededor de los libros”. La iniciativa forma parte de la estrategia cultural del Gobierno municipal de Inés Rey para fortalecer las bibliotecas. “Esta programación evidencia la voluntad de hacer de las bibliotecas municipales un recurso vivo y próximo a la ciudadanía”, señala Castro.
