La alcaldesa de A Coruña cuenta con llevar a pleno la ordenanza de terrazas en octubre

El Gobierno local de A Coruña llevará al pleno de este jueves la aprobación definitiva de la ordenanza de movilidad, pero tiene pendiente desde hace años la ordenanza de terrazas, que, entre otros puntos, deberá definir qué ocurre con las mesas que ocupan plazas de aparcamiento desde la época del covid. La alcaldesa, Inés Rey, indicó este miércoles que está "prácticamente acabada" pero que no dio tiempo a incluirla en esta sesión. "En cuanto la acabemos, que será más pronto que tarde, irá a pleno", indicó, y "previsiblemente" será en octubre.

El Concello permitió instalar terrazas en aparcamientos, de forma provisional, el 1 de julio de 2020, en plena crisis del coronavirus y con la intención de dar una solución a las negocios coruñeses afectados por las restricciones de aforo. Desde entonces se han mantenido durante más de cinco años a la espera de una nueva ordenanza de terrazas que tome una decisión definitiva. Los hosteleros señalan que, si la nueva norma las prohíbe, afectará a la viabilidad de algunos locales y les hará perder inversiones ya realizadas.