El BNG propone actuaciones municipales en Os Mallos

Una moción que defenderá la concejala nacionalista Mercedes Queixas propondrá la realización de una serie de actuaciones por parte del Concello en Os Mallos, como el reforzamiento de la atención social en el barrio, el impulso de programas de convivencia y cooperación social, la implantación en el comercio de la aplicación Coruña Segura, un plan de prevención y persecución de la delincuencia, la rehabilitación de edificios antiguos y viviendas en mal estado, la dinamización del comercio, la recuperación de la línea 10 del transporte público y la ampliación y mejora de los equipamientos socioculturales y deportivos. Queixas señala en la moción que la actividad ilícita en algunos pisos genera alarma social.