Uno de los brigadistas hospitalizados tras los incendios en Ourense recibe el alta

Uno de los tres bomberos que permanecían hospitalizados en el Chuac por las quemaduras sufridas en los incendios de Ourense ha sido dado de alta. Se trata de un brigadista de 26 años con quemaduras de segundo grado en el 15% del cuerpo, afectado también por intoxicación debido a la inhalación de humo. El Hospital de A Coruña informa de que ha recibido este miércoles el alta hospitalaria después de permanecer ingresado en la unidad de quemados del complejo hospitalario desde el pasado mes de agosto.

Continúa hospitalizado un brigadista de 18 años con pronóstico grave, aunque estable. Según fuentes hospitalarias, tiene el 40% del cuerpo afectado por quemaduras de tercer grado. También continúa hospitalizado, aunque evoluciona favorablemente, un brigadista de 46 años, con quemaduras de segundo grado en el 10% del cuerpo e intoxicación por inhalación de humo.