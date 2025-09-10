El Ciclo de Outono bate su récord de abonos, con 741
La iniciativa del Rosalía suma 107 inscritos desde el año pasado
A Coruña
El Ciclo Principal de Outono del teatro Rosalía de Castro ha vuelto a batir su récord de abonos, con un total de 741. Este dato supone una subida de 107 abonados con respeto al año pasado, cuando también se estableció el máximo en 634. Las primeras funciones de esta edición del ciclo se celebrarán este viernes 12 y sábado 13, cuando se representará la obra Camino la la Meca, de Athol Fugard y protagonizada por Lola Herrera.
Las últimas entradas para ambos pases continúan a la venta en la plaza de Ourense, Ataquilla y, el día de la función, en la taquilla del teatro. Tras esta representación, regresa a los escenarios de la ciudad Go Home, con la figura destacada de Josito Porto, una obra producida por Cia Campi Qui Pugui.
