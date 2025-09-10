El Concello de A Coruña saca a concurso la renovación del saneamiento en Castro de Elviña y el mantenimiento de pasarelas

La Junta de Gobierno Local de este miércoles dio luz verde al concurso para mejorar el saneamiento en la zona de Castro de Elviña, unas obras que, según explicó la alcaldesa, Inés Rey, incluirán "renovar toda la red de desagües de aguas residuales" y un nuevo sistema para las pluviales. Los trabajos salen a licitación por 800.000 euros y se realizarán entre las calles "O Canedo, O Picho, A Fraga y Pena do Cuco", indicó la regidora, que añadió que "tenemos fondos de la Diputación para cofinanciar" el proyecto.

También se dio luz verde a otros dos concursos de entidad. Uno, por 700.000 euros, "para conservar y mantener las pasarelas y puentes peatonales", que se desgastan por "el uso frecuente y continuo". La alcaldesa indicó que, además de las labores de conservación, habrá "inversiones específicas como la pasarela peatonal entre estaciones en Alfonso Molina, que se renovará próximamente". Y salen a licitación por 200.000 euros obras en la escuela infantil Carricanta, de O Castrillón, en la que se renovará la cubierta. "Vamos dando paso a paso respuesta a las necesidades específiicas de cada una de las escualas infantiles de titularidad municipal", afirmó la alcaldesa, que señaló que se hicieron obras en la guardería de Os Rosales y que también está en concurso, a poca distancia de Carricanta, la reurbanización de la plaza de José María Hernansáez, por un millón de euros.

En la misma sesión de la junta se aprobó solicitar a la Xunta otros 800.000 euros "para cofinanciar programas municipales de inclusión social para personas y colectivos más vulnerables". Se trata de actuaciones en "bienestar social, inserción sociolaboral, refuerzo educativo, y también en vivienda" que contribuyan a "reducir la brecha social".

En cuanto a los proyectos aprobados, el Concello dio luz verde al de la mejora de la separativa de pluviales en la avenida de Buenos Aires, en la zona de Riazor, para la que se realizó una solicitud de cofinanciación a la Diputación. Son "casi medio millón de euros de inversión", de los que "100.000 los abonará la Diputación", afirmó Rey.