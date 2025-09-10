Xoel López cerrará su gira en el Palacio de la Ópera el 4 de diciembre

A Coruña se despide del verano y de los festivales, pero da la bienvenida a un otoño cargado de conciertos: desde Xavier Rudd, que abre su gira en el ciclo A Coruña LiveXperience by CaixaBank, en el que también estará Xoel López el 4 de diciembre, pasando por Noites do Porto, el doblete de Joaquín Sabina o el espectáculo navideño de David Bisbal.

El ciclo del A Coruña LiveXperience by CaixaBank arranca en el Palacio de la Ópera el viernes 19 de septiembre con Carminho, que presentará su sexto álbum Portuguesa. Según el promotor Ramón Barros, la artista, que fue telonera de Coldplay, es «la voz de Portugal». Al día siguiente, 20 de septiembre, será el turno del australiano Xavier Rudd, en la que será su primera visita a Galicia. Santiago Auserón y La Academia Nocturna tocarán el 25 de octubre tras casi una década sin pasar por la ciudad. «Es el concierto que más entradas ha vendido hasta ahora», informa Barros.

El 22 de noviembre también será un día para recordar viejos tiempos con Mikel Erentxun y la gira DD40, con la que celebra los 40 años de Duncan Dhu. Xoel López cerrará la gira de su disco Caldo Espírito el jueves 4 de diciembre en su casa, en A Coruña. Las entradas saldrán a la venta este miércoles a las 11 de la mañana. bROTHERS iN bAND pondrá fin al ciclo de LiveXperiencia el 20 de diciembre. También en el Palacio de la Ópera actúa esta semana (13 de septiembre) Pimpinela con la gira Noticias del amor.

La música se trasladará el día 18 al Coliseum con el doblete de Joaquín Sabina, que también se subirá al escenario el 20 de septiembre con la gira Hola y adiós. Las entradas están agotadas desde hace meses. El festival Noites do Porto se celebra en A Coruña del 23 de septiembre al 2 de octubre, pero el muelle de Calvo Sotelo no es su única ubicación. Habrá conciertos en Jazz Filloa, Garufa o la sala Inn. El cartel está formado por La Casa Azu, Israel Fernández, Ilegales, Ana Curra, Yazz Ahmed, The Lemonheads, Océano Eskizo o Moura, entre otros.

El cantante y compositor Coque Malla, una de las grandes figuras del rock español, festejará su 40 aniversario en la música en el Palacio de la Ópera el 4 de octubre. Al día siguiente, se subirán a ese mismo escenario Andy y Lucas. La gira Nuestros últimos acordes es su despedida. El 11 de octubre, Milladoiro, símbolo del folk gallego contemporáneo, ofrecerá un concierto en el teatro Colón.

Quien también hará parada en A Coruña, en el Coliseum, y ya ha agotado entradas es el argentino Duki. Su gira mundial pasará por la ciudad el 12 de octubre. Unos días después, el 18, será el turno de La gira de mi vida de Antonio Orozco, que festejará sus 25 años de trayectoria musical, también en el Coliseum. Mismo recinto que el 19 de octubre acogerá el concierto de Manuel Turizo. Ahí también tocará Loquillo el 1 de noviembre. Repasará sus grandes éxitos dentro de la gira Corazones legendarios. Por el Coliseum pasarán también el icono del trap Anual AA (16 de noviembre), Fito y Fitipaldis (28 de noviembre), Sen Senra (12 de diciembre) y David Bisbal (13 de diciembre).

Vanesa Martín deleitará con su voz al público del Palacio de la Ópera el 8 de noviembre, mientras que Revólver hará un repaso a sus 30 años de recorrido en el teatro Colón. El 2025 se despedirá al ritmo de James Rhodes, The Molotovs, Rosario, Ismael Serrano, Carlos Núñez o Los Secretos.