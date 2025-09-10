¿Cuánto costaría el billete de tren A Coruña - Vigo?
El diputado nacionalista Néstor Rego compara los bonos para el servicio a Madrid y el de Media Distancia
El diputado nacionalista Néstor Rego calificó de «discriminación» que Galicia no tenga tren de Cercanías, y afirmó, comparando los bonos para este servicio en Madrid y el de Media Distancia, que los viajes en Galicia son sustancialmente más caros que en la capital de España: el de A Coruña-Vigo diez veces más y el de A Coruña-Santiago cinco veces.
En billetes sencillos, la diferencia no es tanta pero existe. Los asientos básicos que ofrecía Renfe este miércoles para viajar este jueves desde A Coruña a Santiago oscilaban desde los cinco euros, en el Avlo, a los 13,75 euros del AVE. Para Ferrol, los precios son de 6,30 euros, con trayectos de unos 80 minutos. Y para Vigo los precios son sustancialmente superiores, entre 15,85 y 21,50 euros, esto último para un AVE que hace el trayecto en dos horas y media. El billete de Cercanías en Madrid varían según las zonas que se vayan a recorrer, desde 1,70 euros a 5,50, y con un billete especial de 8,70 euros por conectar el puerto de Navacerrada, mientras que en Asturias, en los que el Cercanías conecta, entre otros, Gijón y Oviedo, se paga entre 1,65 y 3,30 euros. En Valencia las líneas conectan la ciudad con Gandía, Castellón o Utiel, con precio máximo de 5,80 euros, y en San Sebastián los precios se encuentran entre 1,70 y 5 euros.
