El Estado designa a A Coruña y el Eje Atlántico como «zonas principales» para el Cercanías

A Coruña es una de las cuatro «zonas principales» que establece el estudio que realiza el Estado para implantar el servicio de Cercanías en Galicia, y el Eje Atlántico, que la conecta con Santiago, Vilagarcía, Pontevedra y Vigo, otra. Así lo señaló este miércoles el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, que, en una respuesta en el Congreso al parlamentario del BNG Néstor Rego, indicó que el listado de zonas principales se completa con Vigo y una línea interior. Habrá otra complementaria, la del Feve.

Puentes defendió que el estudio, encargado a la empresa pública Ineco, está muy avanzado, aunque los resultados hasta ahora se deben observar con «cautela» pues no son definitivos, y que el objetivo es «presentarlo antes de que termine el año». En su respuesta al BNG (que votó a favor de la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno con un acuerdo que incluía la puesta en marcha del Cercanías gallego), Puente reconoció que el uso del transporte público es «bajo» en Galicia, en parte porque la oferta diseñada desde Madrid no está bien dimensionada. También apuntó que la dispersión de la población y la orografía de la comunidad influyen.

Pero, señaló, el estudio corrobora que la demanda en Galicia de un tren de cercanías como el de Madrid o de Barcelona es «alta» compartiendo así uno de los argumentos del parlamentario del BNG para reivindicar el tren de proximidad. Rego afirmó que los descuentos aplicados por Renfe y el aumento de frecuencias en Galicia han demostrado que «sí hay demanda del servicio de cercanías». Si el tren es fiable, y llega a tiempo, los ciudadanos prefieren ir en tren a trabajar o a la Universidad, remarcó Rego, que añadió: «El Eje Atlántico es una de las líneas más rentables del Estado».

Y es que, según muestran los datos, la conexión, que ahora es de Media Distancia, es líder nacional, con un crecimiento del 7% el año pasado que la puso por encima de los cinco millones de pasajeros. Puente también expuso que los gallegos pidieron 650.000 abonos recurrentes para usar el tren, una cifra que prueba la demanda de los gallegos por los servicios de Renfe.

Pero esta demanda se ve lastrada por la falta de servicios de calidad o de frecuencias, con quejas como la lentitud de los trenes a Ferrol: los viajes duran entre 80 minutos y más de dos horas. El Estado estudia desde hace años un baipás en Betanzos, que permitiría reducir el tiempo de viaje, pero la obra aún no tiene fecha. Recientemente hubo que prorrogar un informe ambiental de 2021 sobre la obra, para evitar que caducase debido al estancamiento del proyecto.

«Para esta legislatura»

Rego denunció las «décadas de abandono» del transporte de trenes en Galicia. «Precisamos infraestructuras de servicios adecuadas. No despreciamos la conexión de alta velocidad en Madrid, pero reiteramos, porque es verdad y constatado, que la principal preocupación es resolver la movilidad por razón laboral», subrayó. El BNG reclamó ayer, de nuevo, que el Cercanías esté esta legislatura, que acaba en 2027.

Rego ha reclamado «más frecuencias, horarios adaptados, precios más bajos» y «un plan para acabar con las demoras», así como que se recuperen algunos servicios suspendidos durante la pandemia. El avance de Puente sobre el diseño del tren de cercanía para Galicia gustó a Rego, pero echó de menos que «Lugo quede descolgada». En todo caso, entiende que es «un primer paso» y lo que urge es su puesta en marcha, para luego «avanzar».

