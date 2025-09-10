La Diputación reivindica a Syra Alonso y Francisco Miguel
El área de Derechos Civiles quiere «recuperar la memoria» de los coruñeses represaliados
La Diputación de A Coruña ha creado un programa para dar a conocer las figuras coruñesas de la escritora Syra Alonso y de su marido, el pintor Francisco Miguel, detenido y fusilado en Bértoa (Carballo) por la Guardia Civil en 1936, acusado de actuar contra el régimen militar golpista.
El ciclo incluye 15 citas en doce localidades de la provincia, entre el 15 de septiembre y el 20 de octubre. Tendrá como ponentes a Carmela Gallego, Jorge Cuaje, David Lozano, Inmaculada Otero, Olga Mahía, Carlos L. Bernárdez, Serxio Castro,y Miguel Ángel Fernán-Ver.
La diputada provincial del área de Derechos Civiles, Sol Agra señaló que «recuperar la memoria de las personas asesinadas, represaliadas y exiliadas durante el golpe de estado y la dictadura fascista que lo siguió, es un deber de las administraciones públicas». Al respecto, ha añadido que «el impulso de políticas de memoria democrática es un deber indispensable que neutralice el olvido y evite la repetición de los episodios más negros de la historia».
- Una nueva tercera ronda para un nuevo barrio: un carril menos y espacio peatonal
- Usar el altavoz del móvil o comer en el bus o el taxi conllevará una multa de 200 euros en A Coruña
- Un barrio de A Coruña tendrá la primera pista de pumptruck de la ciudad
- El Concello recupera el proyecto para reordenar el tráfico en la plaza de Ourense
- El sala Garufa se defiende de las críticas tras la actuación de Feijóo
- El Flores Rock puede con todo
- La Primitiva deja un premio de 1,1 millones en la calle Barcelona de A Coruña
- Ryanair y Alvedro, historia de un desencuentro eterno