La Diputación reivindica a Syra Alonso y Francisco Miguel

La Diputación de A Coruña ha creado un programa para dar a conocer las figuras coruñesas de la escritora Syra Alonso y de su marido, el pintor Francisco Miguel, detenido y fusilado en Bértoa (Carballo) por la Guardia Civil en 1936, acusado de actuar contra el régimen militar golpista.

El ciclo incluye 15 citas en doce localidades de la provincia, entre el 15 de septiembre y el 20 de octubre. Tendrá como ponentes a Carmela Gallego, Jorge Cuaje, David Lozano, Inmaculada Otero, Olga Mahía, Carlos L. Bernárdez, Serxio Castro,y Miguel Ángel Fernán-Ver.

La diputada provincial del área de Derechos Civiles, Sol Agra señaló que «recuperar la memoria de las personas asesinadas, represaliadas y exiliadas durante el golpe de estado y la dictadura fascista que lo siguió, es un deber de las administraciones públicas». Al respecto, ha añadido que «el impulso de políticas de memoria democrática es un deber indispensable que neutralice el olvido y evite la repetición de los episodios más negros de la historia».