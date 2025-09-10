Los extranjeros con trabajo que residen en la ciudad se duplican en seis años

El mercado de trabajo coruñés ha superado de sobra la caída que se produjo durante el covid, y ha dejado atrás las cifras de empleo de la pasada década. Siguiendo la metodología del Instituto Galego de Estatística (IGE), este junio se alcanzaron los 95.646 coruñeses en alta laboral, la cifra más alta desde que se empezaron a dar cifras en 2011, y un 8,2% más que en el mismo mes de 2019. Pero el crecimiento se ha debido, sobre todo, al alza de los trabajadores extranjeros, que se han duplicado mientras los españoles apenas crecían un 3%. La Confederación de Empresarios de La Coruña (CEC) es clara: la llegada de inmigrantes «está siendo clave para paliar este problema de déficit de personas trabajadoras en muchas áreas».

Los trabajadores nacionales siguen siendo una amplia mayoría, y durante estos años han seguido creciendo, pero hay un factor crucial que limita su aumento: el demográfico. Con las cifras de nacimientos a la baja y la edad media creciendo, en la ciudad ya hay 40 vecinos de 65 años o más por 100 que tienen entre 15 y 64, los que se considera que potencialmente podrían trabajar. «El reto demográfico es un desafío real y un problema creciente para A Coruña», resume Antonio Fontenla, el presidente de la CEC.

Si bien A Coruña es un «polo económico y urbano de referencia», a la que inmigran personas en edad de trabajar de otros municipios, y los datos no son «tan críticos» como en otras partes de Galicia, baja el número de potenciales trabajadores y esto «puede restringir el crecimiento económico futuro», en sectores ligados al consumo y la innovación.

Y en otras profesiones ya se ven «problemas» de falta de mano de obra, con dificultades para el relevo generacional de los autónomos y «para la cobertura de puestos de trabajo en sectores clave». La lista es larga, e incluye la pesca, la construcción, la hostelería, el metal o el transporte. También «faltan personas en oficios como la panadería, la fontanería, la carpintería», indica Fontenla.

Pero, continúa el empresario, la inmigración «está ayudando mucho a paliar el problema». Los extranjeros crecen más incluso en términos absolutos: han pasado de 4.317 a 8.782 en seis años, mientras que los trabajadores españoles han subido en poco más de 2.800, hasta acercarse a los 86.700 empleados. Los inmigrantes, defiende Fontenla, «son personas jóvenes que rejuvenecen» la ciudad, sin ellas «la crisis de mano de obra sería mucho mayor» y, «sin la inmigración no pueden explicarse el buen comportamiento de la economía y el empleo que muestran los datos».

Oportunidades para crecer

Pero la inmigración no es el único problema a la hora de conseguir trabajadores, y se ve «falta de formación para los perfiles más demandados». Al reto de mejorar la empleabilidad de los parados, el presidente de la CEC suma la propuesta de que las personas que estén en edad de jubilación y quieran seguir trabajando «puedan hacerlo, para poder seguir aprovechando ese talento senior y facilitar el relevo generacional».

En cuanto al reto demográfico en sí mismo, el líder de la patronal coruñesa considera que las administraciones ya están reaccionando al problema, «pero es cierto que el problema requiere de un abordaje multidisciplinar y medidas complejas». En Galicia, señala, ya hay vías de colaboración para abordar el problema con las empresas , que tienen «conciencia» del impacto que tiene sobre su actividad, aunque defiende que hay que seguir «ampliando y profundizando» en ellas.

Y, añade Fontenla, «de todo reto surgen oportunidades», y el envejecimiento también las genera en sectores como los cuidados y la salud, el ocio o las tecnologías orientadas a la tercera edad. «Es lo que se conoce como Silver Economy: actividades económicas, productos o servicios destinados a satisfacer las necesidades de los mayores».

«Vine de Senegal, trabajo y traeré a mi mujer»

Abdou Faye nació en Senegal, pero dio el salto a Europa en búsqueda de una vida mejor. Llegó a España «en patera» en 2016, y pasó «por varios sitios», como Cuenca, Albacete o Barcelona, en los años en los que la ley no le permitía trabajar en el país. Al final, ya pasado el covid, consiguió permiso para tener empleo legal, y desde entonces «siempre» trabajó «aquí», en el entorno de A Coruña. Su primer trabajo legal fue en el sector de la madera, en un aserradero de la zona de Carballo, y ahora vive y trabaja en la ciudad en el sector de la construcción, en concreto en tejados. «No tengo hijos, pero sí a mi mujer en Senegal», señala, y ahora, con la ayuda de la ONG Sen Valos, realiza trámites para que ella entre en España y puedan «vivir aquí». La construcción tiene problemas para conseguir empleados y los empresarios están recurriendo a extranjeros, aunque Faye explica que los inmigrantes no son mayoritarios: en su lugar de trabajo, salvo él, «todos son de aquí».

