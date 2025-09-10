«Mucha gente no nos entendía si no era desde la broma, había mucho cliché»

-La de Noites do Porto, en A Coruña, será su única parada en Galicia en esta gira, pero lo cierto es que tenemos la suerte de haberles visto varias veces por aquí.

Sí, sobre todo en la primera parte del grupo tocábamos mucho por Galicia y sobre todo por A Coruña, era un lugar súper querido. Es cierto que en estos últimos seis o siete años no hemos hecho nunca en Galicia un concierto largo de banda, para poder explicar todo, y este será de los pocos conciertos de celebración del 25 aniversario del grupo. Hay un concierto largo, un repaso a toda la carrera por todo lo alto. Vendrá con nosotros también Soleá Morente a cantar las canciones que hemos hecho juntos. Estamos muy ilusionados y para nosotros es un regalo, porque muchas veces tienes que tocar sintetizando todo mucho. Yo creo que va a ser una oportunidad guay para que todo el mundo pueda hacer un repaso nostálgico, pero a la vez explicitando muy bien el momento actual de la banda.

Habla de repaso nostálgico, pero, al mismo tiempo, parece que La Casa Azul se ha mantenido vivo y conectando con generaciones todos estos años. ¿El público se renueva?

Sí, nunca sabes exactamente por qué es. A veces son elementos azarosos, porque aparece una canción aquí, aparece una canción allá, de pronto te entra gente nueva que empieza a descubrir el grupo hacia atrás y no hacia adelante. Hubo un momento muy clave en la historia del grupo, que fue 2017 o 2018, en el que yo me planteé que el grupo tenía que tener una vida sólida en directo, que era algo que, en el fondo, nunca había estado presente. Yo tocaba en directo, pero siempre era una especie de sucedáneo de lo que yo quería que fuera el grupo en directo, con una buena puesta en escena y un elemento musical muy sólido y compacto. Estuvimos prácticamente dos años preparando a la banda para recuperar el tiempo perdido. En un año y medio o dos conseguimos lo que normalmente hacen los grupos durante diez o doce años. Para mí eso fue un renacer. En 2018, cuando empezamos a tocar con la banda actual, para mí el grupo volvió a nacer. Por eso yo tengo la percepción de que tampoco hace mucho que estamos, aunque el grupo tenga ya más de 25 años de carrera. Lo vivimos todo de una manera muy fresca y primeriza.

Ese regreso tras el parón coincidió justo después de OT2017, donde se cantó La revolución sexual y fue un auténtico bum. ¿Sirvió para ponerse de nuevo en el mapa para quienes no les conocían?

Sí, totalmente. Sucedieron cosas, como decía, un poco azarosas. Nunca sabes muy bien qué es lo que te va a traer el destino. También por esa época aparecieron dos o tres canciones en Élite, y de pronto fue una ventana para mucha gente, que a lo mejor a nivel generacional no había vivido el nacer del grupo y su evolución, y, de pronto , quien nos descubrió gracias a estos elementos casuales, se hizo muy fiel, tiró para atrás y entendió el discurso del grupo. Creo que a nivel generacional siempre marcamos mucho las diferencias para explicar la historia, porque a veces una generación va contra hora pero, después, hay relatos emocionales que en realidad son muy comunes y universales. Hoy en día, el público que uno se encuentra en los conciertos es muy transversal en cuanto a gustos y a nivel generacional. Es muy fiel, porque siempre hay un núcleo que ha entendido muy bien el grupo a lo largo de los años. No hace falta hacer un esfuerzo especial para que se entienda el discurso artístico del grupo.

Escribía hace poco que La Casa Azul es el resultado de un cúmulo de casualidades, saltos al vacío, y de la improbabilidad. ¿Cuáles han sido estos saltos?

Para mí el grupo era una apuesta perdida, yo mismo yo hubiese sido el primero que no hubiera puesto ahí mi dinero en este tipo de apuesta. Siempre he tenido muy claro que quería que La Casa Azul me acompañara de por vida, y, si ahora me preguntas, tengo claro que, hasta que me muera, quiero que esté a mi lado de alguna manera. Me ayuda a expresarme, me ayuda a realizarme, me ha resultado como un buen amigo que tienes al lado y que hay épocas en las que se aleja un poco más y otras que está a tu lado día y noche. Un grupo como La Casa Azul, que además, en sus primeros años, sobre todo a nivel de credibilidad artística, costaba que la gente o que la crítica especializada entendiera sobre qué queríamos hablar. No formábamos parte de una escena muy respetada, y había mucho cliché acerca de lo que éramos . A veces no nos entendían si no era desde la broma, cuando nuestros referentes eran los de la mayor parte de la gente que estaba escribiendo sobre eso. También éramos un poco desastre, era complicado. Yo siempre he sido muy despistado, tenía las cosas muy claras sobre lo que quería hacer, pero no tanto sobre cómo hacerlas. Estaba esa parte mía un poco más patosa, siempre he sido tímido. No nos entendía mucha gente, pero eran muy fieles, y eso fue una fortaleza que permitió que el grupo fuera subsistiendo. Ahí está también eso que suena un poco a autoayuda, pero que es la perseverancia o la obstinación, que acaba trayendo credibilidad. Aunque sigan sin entenderlos, después de 25 años es inapelable que algo hay, porque sino las cosas no duran tanto tiempo.