¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del miércoles 10 de septiembre

Noche de folk con el concierto de Capercaillie

20.30 horas | Una de las bandas más legendarias de la música celta mundial, Capercaillie, llega por fin a Galicia dentro del ciclo Folk no Colón, desde las Tierras Altas de Escocia, para ofrecer lo mejor de la tradición gaélica.

Teatro Colón

Palestra sobre as mulleres na plástica

19.30 horas | A historiadora da arte Beatriz Álvarez Noia, falará da voz das mulleres na plástica galega do século XX dentro do ciclo Visionarte: Arte contemporánea galega baixo ollos de Muller.

A.C. Alexandre Bóveda

Tarde de cine en la Filmoteca de Galicia

18.00 horas | Proyección de A la deriva, Jia Zhang-ke y de Este es el romance del Aniceto y la Francisca, de cómo quedó trunco, comenzó la tristeza y unas pocas cosas más, de Leonardo Favio (20.30 horas)

Filmoteca de Galicia